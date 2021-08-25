28 Şubat davasında cezaları kesinleşen emekli generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan, sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

28 Şubat davasında cezası kesinleşen ve cezaevinde bulunan emekli generaller Çevik Bir ile Çetin Doğan, İzmir'de sağlık kontrolünden geçirildi.

Bir ve Doğan, avukatlarının başvurusu üzerine Buca ilçesinde bulunan İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sağlık kontrolü için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.

Hastaneye mahkum koğuşundan getirilen Bir ve Doğan, sağlık kontrollerinin ardından cezaevine götürüldü.