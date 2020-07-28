28 Temmuz 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
03:30 Newcastle United - Liverpool
04:00 İngiltere Premier Lig Özetler
04:30 Süper Lig Özetler
05:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
05:10 TFF 1. Lig Özetler
05:40 Süper Lig Özetler
06:10 Manchester United - Chelsea
06:20 Arsenal - Manchester City
06:25 Takvim Yaprakları
06:30 Teknik Analiz
07:58 İstiklal Marşı
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:15 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
09:50 Takvim Yaprakları
09:50 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
15:00 İngiltere Premier Lig Özetler
15:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
15:55 Takvim Yaprakları
16:00 Spor Bülteni
16:30 Süper Lig Özetler
16:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
17:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Dünya Kupaları Unutulmaz Goller
20:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler
20:40 Unutulmaz Milli Takım Golleri
21:00 İleri Üçlü
21:00 İngiltere Premier Lig Özetler
21:30 Okan Buruk Ama Çok Mutlu
22:00 Stadyum
23:00 Spor Artı