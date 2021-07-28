Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:45 Korkacak Bi' Şey Yok
04:15 Fulya ile Umudun Olsun
05:15 Her Yerde Sen
06:00 Aşk Yeniden
08:00 Çalar Saat
11:00 Şef Akademi Doğada
13:45 Sen Çal Kapımı
16:30 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Sen Çal Kapımı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 28 Temmuz 2021 Fox Yayın Akışı - Son Dakika