Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:10 Kayıp Şehir
02:20 Kanıt
03:30 Çocuklar Duymasın
06:00 Hayat Şarkısı
06:00 Kavak Yelleri
07:45 İki Yalancı
08:15 Çocuklar Duymasın
10:00 Geniş Aile
11:00 Çalıkuşu
12:00 Evim Şahane
13:30 Çok Gezenti
13:45 Adını Feriha Koydum
15:00 Çocuklar Duymasın
16:00 Yaprak Dökümü
17:00 Akasya Durağı
18:45 Ben Bilmem Eşim Bilir
20:00 Arka Sokaklar
21:30 Geçmiş Günler
23:00 Kanıt
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 06:42 - Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 29 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika