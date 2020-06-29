29 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

29 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

29 Haziran 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Filinta

00:20 Payitaht Abdülhamid

02:50 Zaman Matinesi

03:40 Diriliş Ertuğrul

03:45 Yeditepe İstanbul

04:55 Bir Yusuf Masalı

06:05 Sağlıklı Mutfak

06:30 Böyle Bitmesin

07:05 Aslan Ailem

08:55 Diriliş Ertuğrul

10:10 Tozkoparan

11:45 Ferhunde Hanım ve Kızları

11:50 Enine Boyuna

12:55 Elimi Bırakma

13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

15:00 Kalk Gidelim

16:15 Ege'nin Hamsisi

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Yedi Numara

20:00 Seksenler

22:30 Tarihin Arka Odası

23:15 Zaman Matinesi

Diriliş Ertuğrul, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 29 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Son Dakika

00:07 Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı 00:01 Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı 22:55 Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği bilinen marka oldu 21:21 Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü 20:12 Amfibik yangın söndürme uçağı İstanbul'da ilk kez kullanıldı 17:38 Yağmur Mislina Kılıç'ın YKS için yaptığı Mabel Matiz paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu 16:22 Kısıtlamayı ihlal ettiği için ceza kesilen yaşlı kadın sitem etti: Beni mi buldular? 15:08 Bodrum Belediye Başkanı'ndan uçuk döner fiyatlarına yapılan eleştirilere yanıt 14:50 Sınavdan çıkan gencin, spikerin sorusuna verdiği yanıt kahkahalara boğdu 14:20 Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı 14:20 Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor 11:56 Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor 11:25 Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu 11:21 Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak 11:20 Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor
Sakatlıklar sonrası Fatih Terim'den çarpıcı öneri: VAR'ı tekrardan tartışmaya açmak gerekir
00:23
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
00:06
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
00:01
Emin Bayram, beraberliğe rağmen mutlu: Bugün oynamak benim hayalimdi
23:50
"Mücadelede tam tedbirli değiliz" diyen Bakan Koca vatandaşları uyardı: Yaz, rehavete neden olmamalı
23:25
İkinci kez seçilen İzlanda Devlet Başkanı oyunu yüzde 53,08 artırdı
23:22
Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı
23:14
Adana'da nişasta fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
23:09
Galatasaray maçında oyundan atılan Visca, kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü
23:02
Başakşehir - Galatasaray maçında Lemina'dan sonra Linnes de sakatlandı
23:01
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