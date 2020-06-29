29 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Filinta
00:20 Payitaht Abdülhamid
02:50 Zaman Matinesi
03:40 Diriliş Ertuğrul
03:45 Yeditepe İstanbul
04:55 Bir Yusuf Masalı
06:05 Sağlıklı Mutfak
06:30 Böyle Bitmesin
07:05 Aslan Ailem
08:55 Diriliş Ertuğrul
10:10 Tozkoparan
11:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:50 Enine Boyuna
12:55 Elimi Bırakma
13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
15:00 Kalk Gidelim
16:15 Ege'nin Hamsisi
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Yedi Numara
20:00 Seksenler
22:30 Tarihin Arka Odası
23:15 Zaman Matinesi