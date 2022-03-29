29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor

29.03.2022 11:22

29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 915 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.471 lira, cumhuriyet altını da 6.053 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 923,7 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,9 azalışla 915 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.471 lira, cumhuriyet altını da 6.053 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 düşüşle 1.920 dolardan işlem görüyor.

GÖZLER RUSYA-UKRAYNA MÜZAKERELERİNDE

Devam eden Rusya ve Ukrayna müzakerelerine ilişkin iyimserlik ile yatırımcıların "güvenli liman" olarak nitelendirilen altına olan talebi azaldı. ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin gücünü korumasıyla ülke merkez bankasının yüksek enflasyonla mücadeleye yoğunlaşacağı ve daha agresif bir şekilde para politikalarında sıkılaşmaya gideceği beklentileri de artarken, bu durum tahvil faizlerinin yükselmesine ve altının ons fiyatının gerilemesine neden oldu. Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel bazda fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketlerin yatırımcı risk algısının şekillenmesi açısından önemini koruduğunu vurguladı. Bugün ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, bankanın genel kurul toplantısında yapacağı konuşmanın takip edileceğini söyledi.

ONS ALTINDA 1.950 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, veri gündeminde ise ABD'de tüketici güven endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve konut satışlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Cumhuriyet, Ukrayna, Rusya, Altın, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


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