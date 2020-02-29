29 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 29 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

29 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı

51 dakika önce

29 Şubat 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

29 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Babamın Ceketi

00:30 Hekimoğlu

01:15 Gönül Yarası

02:25 Regaip Kandili Kur'an-ı Kerim Ziyafeti

03:15 Gelinim Mutfakta

03:30 Kuzey Güney

04:30 Tatlı İntikam

05:30 Tatlı İntikam

06:15 Akasya Durağı

07:00 Akasya Durağı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Longwood Efsanesi

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

11:30 Sevimli Yunus

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Son Moda

15:00 Zalim İstanbul

16:15 Arka Sokaklar

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

19:45 Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni

20:00 Afili Aşk

20:00 İki İyi Çocuk

21:00 Arka Sokaklar

22:00 Hekimoğlu

23:15 Kanlı Dövüş

Kanal D, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Putin, güvenlik konseyiyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi suçladı
Türk savaş uçakları, hava sahası engelini uzun menzilli hassas güdümlü mühimmatlarla aştı İdlib'de yaralanan askerden duygulandıran paylaşım: En kısa zamanda iyileşip görevime geri döneceğim

Son Dakika Haberleri
20:29 Survivor neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman?
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 07:37:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 29 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]