Yeni Anayasa Tartışmaları Hakkında Çarpıcı Bir Anket Yapıldı

Politika

"Yumuşama" veya "Normalleşme" diye adlandırılan mevcut siyasi süreçte yeni Anayasa tartışmaları devam ediyor. Asal Araştırma tarafından 26 ili kapsayan çarpıcı bir anket yapıldı ve vatandaşa, "Yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?" sorusu yöneltildi. Çıkan sonuçlara göre büyük bir çoğunluk konuya olumlu bakarak "Evet" cevabını verdi.

CUMHRBAŞKANI ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda, "Anayasa değişikliği gerektiren hususlarda Meclis'te geniş bir uzlaşma zemini oluşturulması gerekiyor. Ülkemizin yeni bir Anayasa ihtiyacı olduğunu dile getiriyorum." sözleriyle yeni Anayasa sinyalini vermişti.

O günden bu yana siyasi partiler konuya ilişkin pek çok açıklama yaparak konuyu değerlendirdi. Ancak TBMM'de sandalyeye sahip olan 15 ayrı parti, ortak bir mutabakata varamadı.

YENİ ANAYASA 2 BİN KİŞİYE SORULDU

Türkiye siyasi gündem nisan 2024 araştırması, Türkiye genelinde 26 ilde yapıldı. 2 bin kişiyle yapılan araştırmada katılımcılara, "Sizce yeni bir Anayasa'ya ihtiyaç var mı?" diye soruldu. Kararsızlar dağıtıldığında yüzde 58,3 "Evet" dedi. Yüzde 41,7 ise "Hayır" cevabını verdi.