Diyarbakır'da avukat eski eşinin yakınını silahla yaraladı

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Diyarbakır'da bir avukat, dini nikahla birlikte yaşadığı kadının kardeşini sokak ortasında vurdu. O sırada bölgeden geçen İl Emniyet Müdürü ve beraberindeki polisler olaya müdahale etti.

BİRLİKTE YAŞADIĞI KADININ KARDEŞİNİ VURDU

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Seyrantepe Kavşak'ta meydana geldi. Dini nikahla birlikte yaşadığı E.T. ile yolda yürüyen avukat Y.B. (36), kadının kardeşi M.T. (26) tarafından sopalı saldırıya uğradı. Bunun üzerine Y.B. de üzerinde bulundurduğu tabancayla M.T.'nin bacağına ateş etti.

EMNİYET MÜDÜRÜ OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve beraberindeki polis memurları olaya müdahale etti. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Y.B. ve M.T. müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bölgede inceleme yapan polis, 4 boş kovan buldu. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yanındaki polis memurlarının olaya müdahalesi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.