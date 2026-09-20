DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavı Iğdır'da 81 ille eş zamanlı yapıldı - Son Dakika
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DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavı Iğdır'da 81 ille eş zamanlı yapıldı

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DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavı Iğdır\'da 81 ille eş zamanlı yapıldı
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DENEYAP Teknoloji Atölyeleri sınavı Iğdır Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi; ortaokul ve lise öğrencileri uygulamalı çalışmalarla becerilerini sergiledi. 81 ilde eş zamanlı yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler, yaklaşık 3 yıl teknoloji ve mühendislik eğitimi alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Iğdır Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen sınavda, ortaokul ve lise kategorilerindeki öğrenciler çeşitli uygulamalı çalışmalarla becerilerini sergiledi.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen sınavlarda öğrencilerin problem çözme, analitik düşünme, tasarım, üretim, teknolojik düşünme, takım çalışması ve özgün fikir geliştirme becerileri değerlendiriliyor.

Sınavda başarılı olan öğrenciler, yaklaşık 3 yıl boyunca DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde eğitim alma fırsatı elde edecek. 

Öğrencilere bu süreçte farklı branşlarda teknoloji ve mühendislik eğitimleri verilecek.

GSB Iğdır DENEYAP Teknoloji Atölyesi Koordinatörü Burak Karaca,  DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nin Türkiye genelinde farklı kurum ve kuruluşların işbirliğiyle yürütüldüğünü söyledi.

Sınavların yaklaşık iki yılda bir gerçekleştirildiğini belirten Karaca, "Şu anda iki yılda bir gerçekleştirilen sınav sürecindeyiz. Ortaokul ve lise kategorilerinde öğrencilerimiz sınava katılıyor. Öğrencilerimiz farklı prototipler ve mekanizmalar geliştirerek becerilerini ortaya koyuyor." dedi.

Karaca, sınavda başarılı olan öğrencileri yaklaşık 3 yıl boyunca DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde ağırladıklarını ifade ederek, farklı alanlarda eğitimler verdiklerini belirtti.

Atölyelerin temel amacının öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek ve onları geleceğin mühendisleri olarak yetiştirmek olduğunu aktaran Karaca, "Öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedip uzay, havacılık, teknoloji ve robotik kodlama gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Amacımız geleceğin mühendislerini yetiştirmek." diye konuştu.

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri'nde öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmeleri değil, tasarlayan, üreten, araştıran ve teknoloji geliştiren bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
TeknolojiGençlikEğitimIğdırSon Dakika

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