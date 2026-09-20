Serdal Adalı maç sonunda isyan etti: O orada oturduğu sürece bu lig bitmez - Son Dakika
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Serdal Adalı maç sonunda isyan etti: O orada oturduğu sürece bu lig bitmez

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Serdal Adalı maç sonunda isyan etti: O orada oturduğu sürece bu lig bitmez
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Amedspor'a 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta Başkan Adalı, maç sonunda açıklamalar yaparak hakem kararları ve Merkez Hakem Kurulu'nu hedef aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların Başkanı Serdal Adalı, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına konuşarak hem mücadeledeki hakem kararları hem de Merkez Hakem Kurulu hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. 

"NE YAPMAYA ÇALIŞIYORLAR?"

Dusan Vlahovic'in pozisyonuna değinen Serdal Adalı, "Maç bittikten hemen sonra açıklama yapma işini sevmem. Diyarbakırlılar'a teşekkür etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Maalesef dönüyor dolaşıyoruz, maçlardan sonra hakemlerle ilgili konuları konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. İlk goldeki faul pozisyonu, sonra Vlahovic pozisyonu... Yani bir türlü bir anlam veremiyoruz. Ne yapmaya çalışıyorlar! Az çok ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz ama bu kadar üstüne üstüne gitmelerine de bir anlam veremiyorum." dedi. 

Serdal Adalı maç sonunda isyan etti: O orada oturduğu sürece bu lig bitmez

''ORADA OTURDUĞU MÜDDETÇE...''

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın açıklamalarını hatırlatan Adalı, MHK Başkanı'na yönelik eleştirilerde bulunarak, "Maçın sonunda çok da öyle evet penaltı, uyduruk bir penaltıyla dengeyi sağlama durumları hiç güzel değil. Dün Trabzonspor başkanı başladı, başını getirdi, söyleyemedi. MHK başkanına sesleniyorum dedi. Ben devamını getireyim. MHK başkanına ilk gün ne söylediysem bugün de aynısını söylüyorum. MHK başkanı orada oturduğu müddetçe, maalesef sadece biz değil her maçtan sonra... Galip gelen takım da konuşuyor. Amedspor yöneticilerine de mikrofon uzatsanız onlar da hakemden şikayet edecekler." ifadelerini kullandı. 

Serdal Adalı maç sonunda isyan etti: O orada oturduğu sürece bu lig bitmez

"BU ŞEKİLDE LİG BİTMEZ"

Sözlerine devam eden Adalı, "Maalesef biz bu MHK ile 1 adım daha ileri gitme şansımız yok. Ne ceza verirlerse versinler. Ben sadece Beşiktaş için konuşmuyorum, tüm kulüpler için konuşuyorum. Hatalar yapılıyor herkese. Bir Avrupa maçı oynadık, hakemle ilgili tek bir şey söyledik mi! Ne diyeyim, inşallah TFF başkanımıza her seferinde söylüyorum, bir çare bulur. Yoksa samimi söylüyorum bu şekilde lig bitmez, lig bitmez yani!" açıklamasını yaptı.

Serdal Adalı maç sonunda isyan etti: O orada oturduğu sürece bu lig bitmez

"DAHA NE GÖRÜŞEYİM?"

Yaşananların ardından Riva'da TFF yönetimiyle yeni bir görüşme yapıp yapmayacağı da sorulan Adalı, "Daha ne görüşeyim ya, daha ne görüşeyim! Her seferinde gidiyorum, her seferinde 'haklısınız, doğru söylüyorsunuz' ama biz söylüyoruz, biz duyuyoruz. Bundan sonra ne yapacaklarını kendileri karar verecekler." sözlerini sarf etti. 

''ÜSTÜNE ÜSTÜNE GİDİYORLAR''

Serdal Adalı son olarak, "Üstüne basa basa söylüyorum, bu lig şekilde bitmez! Bitmez yani! Bunu herkes bilsin! Bir yerde hiç istemediğimiz olaylar olur, bunun sorumlusu da ne biz ne haksızlığa uğrayan diğer takımın yönetimi, taraftarı olur. Ama üstüne üstüne gidiyorlar. Zorlaya zorlaya devam ediyorlar!" şeklinde konuştu. 

Merkez Hakem KuruluSerdal AdalıBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Amed size de kim olduğunu gösterdi:) 5 5 Yanıtla
  • Galatasaray 1905 Galatasaray 1905:
    ulan bide utanmadan hakem maçı amed spordan almak için hep size çalıstı 0 0 Yanıtla
  • rdvn_aksy89@hotmail.com [email protected]:
    hakem bjk gol atsın diye herseyi yaptı bu ne saçmalıyor hala 0 0 Yanıtla
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