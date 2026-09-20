Balıkesir'de kahreden kaza! Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti - Son Dakika
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Balıkesir'de kahreden kaza! Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

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Balıkesir\'de kahreden kaza! Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti
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Balıkesir'de tekerlekli sandalyesiyle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Metin Türkmen'e bir araç çarptı. Toplu Taşıma Merkezi yanında, Salih Tozan Kültür Merkezi önünde meydana gelen kazada ağır yaralanan Türkmen, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından inceleme başlatıldı.

Balıkesir'de meydana gelen trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Tekerlekli sandalyesiyle yaya geçidini kullanan Metin Türkmen, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

YAYA GEÇİDİNDE ARAÇ ÇARPTI

Kaza, Toplu Taşıma Merkezi yanında, Salih Tozan Kültür Merkezi önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin Türkmen, tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucu yaralandı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan Türkmen için çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Metin Türkmen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Türkmen, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Türkmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Türkmen'in hayatını kaybetmesi yakınları ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Balıkesir'de kahreden kaza! Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Yaya geçidinde meydana gelen kazanın tüm ayrıntıları araştırılırken, olayla ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi. Yetkililerin yapacağı incelemeyle kazanın nasıl meydana geldiği ve olayın diğer ayrıntıları netlik kazanacak.

Balıkesir'de kahreden kaza! Tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
Metin TürkmenSalih TozanBalıkesirİnceleme3. SayfaGüncelSon Dakika

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