Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı

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Kola tutkunlarını yıkan haber! Yapılan zam öyle böyle değil

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada elde edilen deliller doğrultusunda, dosyada yer alan diğer şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilerek gözaltına alınan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser G.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren G.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 8'e yükseldi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ayhan Bora Kaplan ve 5 örgüt yöneticisi hakkında 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek', 'kasten adam öldürme', 'nitelikli kasten adam öldürme', 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli yağma', 'eziyet', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'suç üstlenme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından 1'i ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edilmişti.

Yurt dışına kaçan gizli tanık Serdar Sertçelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki polis müdürleriyle ilgili "kumpas" iddiaları sonrası çok sayıda kamu görevlisi gözaltına alınmış, soruşturmada aralarında 3 polisin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturmada "M7" kod adı ile gizli tanıklık yapan Sertçelik'in gözaltındayken kimlerle görüştürüldüğü, elektronik kelepçeyle nasıl rahat dolaştığı, nasıl kaçtığı, bazı siyasetçi ve bürokrat isimlerinin neden dosyaya sokulmaya çalışıldığı gibi soruların yanıtları aranıyor.