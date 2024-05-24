MHP'li Kılavuz'dan Sinan Ateş Cinayeti İddialarına Yanıt: Dahlim Olsa Kendimi Öldürürüm - Son Dakika
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MHP'li Kılavuz'dan Sinan Ateş Cinayeti İddialarına Yanıt: Dahlim Olsa Kendimi Öldürürüm

MHP\'li Kılavuz\'dan Sinan Ateş Cinayeti İddialarına Yanıt: Dahlim Olsa Kendimi Öldürürüm

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in cinayeti ile ilgili olarak şüpheli sıfatıyla işlem başlatıldığı iddia edilen MHP'li Olcay Kılavuz, iddiaları reddetti. Kılavuz, 'Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm' ifadelerini kullandı.

24.05.2024 23:12
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Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetinde hakkında şüpheli sıfatıyla işlem başlatıldığı öne sürülen MHP'li Olcay Kılavuz, olayla ilgili sessizliğini bozdu. Cinayeti "korkunç" ve "alçakça" ifadeleriyle niteleyen Kılavuz, kendisine bir itibar suikastı yapıldığını söyledi.

"ZERRE DAHLİM OLSA KAFAMA SIKARIM"

Sinan Ateş'i katleden tetikçiyi kaçırdığı öğrenilen Tolgahan Demirbaş'ın, evinden çıktığı haberleriyle gündeme gelen eski MHP Mersin Milletvekili ve Devlet Bahçeli'nin danışmanı Olcay Kılavuz'un Halk TV'den Seyhan Avşar'a önemli açıklamalarda bulunarak cinayetle kendinin ilişkilendirilmesine tepki gösterdi.

Kılavuz, "Her şeyden evvel böyle şerefsiz bir olayın içerisinde bulunacak kadar şerefsiz biri değilim. Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm. Sinan Ateş için ben de adalet istiyorum. Devletimiz gerekeni yapsın" ifadelerini kullandı.

"BU KORKUNÇ BİR ŞEY"

Kılavuz, "Bu şerefsizliklerin içerisinde bizim yer bulmamızı çeşitli saldırı, çeşitli ithamlarla bizi bu olaylara çekmek istiyorlar" diyerek "Bu olaydan en çok üzülen ve en çok mağdur olan kişi benim. Namusum ve şerefimle Ülkü Ocakları gibi bir kurumda uzun yıllar görev yapmış ve kendisinden sonra ülkü ocakları genel başkanlığı yapmış birisinin böylesi menfur bir saldırıya maruz kalmasına ne rızamız olabilir, ne de içinde olabiliriz, ne de böyle bir şey isteriz. Bu çok korkunç bir şey. Hatta alçakça." ifadelerini kullandı.

"CİNAYET GÜNÜ NİĞDE'DEYDİM"

MHP'nin Sinan Ateş cinayetine sahip çıktığını öne süren Kılavuz,"Devlet Bahçeli konuşmalarında Sinan Ateş'ten bahsediyor. Herkesten daha çok bu olayın her yönüyle açığa çıkmasını ben isterim. Zaten olayın olduğu gün memleketim Niğde'deydim. Olaydan birkaç gün önce de öyle. Herkesle alakalı iddialar var. Ama gerçeklere bakmak lazım." dedi.

"BU İŞİN İÇİNDEKİLERİN ALLAH BELASINI VERSİN"

"Bu işin içerisindekilerin Allah belasını versin." diyen Kılavuz, "Benim bu işin önünde, arkasında, sağında, solunda, dolayında olmam mümkün değil." ifadelerini kullandı.

TETİKÇİYİ KAÇIRAN DEMİRBAŞ'IN EVİNDEN ÇIKTIĞI İDDİASI: HEPSİ YALANDAN İBARET

Kılavuz, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisini kaçıran Tolgahan Demirbaş'ın, kendi evinden çıktığı yönündeki haberlerle ilgili de"Bunların hepsi yalandan ibaret… Öyle bir şey yok. Suçlu biriyle, suça bulaşmış biriyle temas kurar mısınız? Sinan Ateş için adaletin tecelli etmesini herkesten çok ben isterim. Alnımız ak, başımız dik. Ben kahroluyorum. Ölümden ağır geliyor. Böyle bir olayın içerisinde zerre dahlim olsa ben kafama sıkar kendimi öldürürüm." dedi.

"İFADEYE ÇAĞRILSAM GİDERİM"

Dosya kapsamında şüpheli olduğuna hakkında bir bilgisi olmadığını ifade eden Kılavuz, "İfadeye Devlet Bahçeli Bey'de bana yönelik bir saldırı olduğunu biliyor. Bugüne kadar açıklama yapmadım. Kurumsal kimliğimden kaynaklı. Ölüp ölüp diriliyorum. Sinan Ateş'e suikast yapıldı, bana da itibar suikastı yapılıyor. Beni de böyle öldürüyorlar." dedi.

Olcay Kılavuz, Sinan Ateş, MHP, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MHP'li Kılavuz'dan Sinan Ateş Cinayeti İddialarına Yanıt: Dahlim Olsa Kendimi Öldürürüm - Son Dakika

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