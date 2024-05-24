Başakşehir\'de Sinoplular Derneği\'ne silahlı saldırı: 5 yaralı

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Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

DERNEĞE SALDIRIDA 5 YARALI

Altınşehir Mahallesi'ndeki Sinoplular Derneği'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.