Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika
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Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı

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Başakşehir'de bulunan Sinoplular Derneği'ne kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

24.05.2024 22:55
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Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı

DERNEĞE SALDIRIDA 5 YARALI

Altınşehir Mahallesi'ndeki Sinoplular Derneği'ne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomatik tabancalarla ateş açıldı. Saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı

SALDIRGANLAR KAÇTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri dernekte inceleme yaparken, çok sayıda boş kovan bulundu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
Başakşehir\'de Sinoplular Derneği\'ne silahlı saldırı: 5 yaralı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Sinoplular Derneği'ne silahlı saldırı: 5 yaralı - Son Dakika
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