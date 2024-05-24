Erzincan'daki altın madeni kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı - Son Dakika
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Erzincan'daki altın madeni kazasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili bilirkişi raporu tamamlandı. Rapor, kazanın teknik boyutlarını değerlendirerek, şirketin izin belgeleri, olay yönetimi ve kusurlularını inceliyor. Raporda, olayın iş kazası olarak tanımlandığı ve çevre kirliliğine sebep olduğu belirtiliyor. 13 kişi asli kusurlu görülürken, 26 kişi tali kusurlu olarak değerlendirildi.

24.05.2024 19:37
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 262 sayfalık bilirkişi raporunda, kazanın teknik boyutları değerlendirildi.

Raporda, altın madeni ocağını işleten şirketin izin belgeleri, olay yönetimi ve kusurlularının da incelendiği aktarıldı.

Rapor sonucundan

Bilirkişi heyetinin değerlendirmeleri sonucu hazırlanan 262 sayfalık raporda, olay, 5510 sayılı SGK Kanunu 13/a-b maddesi gereğince "iş kazası" olarak tanımlandı.

Şirketin organizasyon şemasının incelenerek, yöneticiler, mühendisler ile diğer görevlilerin görev sorumluluk ve yetkilerin tanımlandığı raporda, olayın meydana gelmesinin sebeplerine değinilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Proje yönetim mekanizmasının doğru/işler şekilde kurulmamış olmamasının, Faz4B olarak kapasite artışına gidilmiş olmasının ve hazırlanan projelerdeki tasarım eksiklik/hatalarının bulunmasının, işletme aşamasında proje tasarım kriterlerinin yetersiz takip edilmesinin, Faz 5 inşaatı sırasında, yığın liçine yakın mesafelerde ve yüksek miktarda patlayıcı kullanılarak yapılan patlatmaların yığın liçine olası hasar risklerinin belirlenmemesinin, uyarı sistemlerinin yetersiz olmasının, çatlakların uyarı vermesi sonrası olayın etkin şekilde yönetilmesini sağlayacak sistemin bulunmamasının olayın meydana gelmesinde etkili olduğu kanaatine varılmıştır."

Raporda, olayın çevre kirliliğine sebep olduğu görüşüne de yer verildi.

Tasarım ve projelendirme aşamasında yığın liçin duraylılık (Herhangi bir cismin yerini ve konumunu

koruyabilmesi koşulu) analizinde hazırlanan raporlarda, meri mevzuatlarının gerekliliklerini sağlayacak veri setlerinin kullanılmadığı belirtilerek, Maden ve Çevre Kanunu kapsamındaki yükümlüklerin de yerine getirilmediği ifade edildi.

13 kişi asli kusurlu görüldü

Altın madeni ocağını işleten şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan, global projeler başkan yardımcısı J.H. ve Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 13 kişinin asli kusurlu olduğu kanaatine varıldı.

Raporda ayrıca, 7 Ekim 2021 tarihinde Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Olumlu Kararı veren yetkililerin de asli kusurlu olarak değerlendirildiği bilgisine yer verildi. 26 kişinin tali kusurlu olduğu aktarılan raporda, kazada "kaçınılmazlık unsuru"nun bulunmadığı kanaati yer aldı.

Olay geçmişi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G'nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

Kaynak: AA

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