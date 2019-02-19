3 İşçinin Ölümüyle İlgili Bilirkişi Heyeti Oluşturuldu
1 saat önce
3 işçinin ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti oluşturuldu Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde meydana gelen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği iş kazası ile ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı yürütürken, bilirkişi heyeti oluşturulduMUĞLA - Milas Sarıkaya Mahallesi...
3 işçinin ölümüyle ilgili bilirkişi heyeti oluşturuldu Milas Sarıkaya
Mahallesi Yumrutaş
mevkiinde meydana gelen ve üç kişinin yaşamını yitirdiği iş kazası ile ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığı
soruşturmayı yürütürken, bilirkişi heyeti oluşturuldu
MUĞLA - Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait maden sahasında taşeron firma olarak çalışan şirket tarafından çalışma esnasında meydana gelen göçükte 2 adet ekskavatör ve 1 adet kamyon göçük altında kalmış, üç kişi de yaşamını yitirmişti. İş kazasında hayatını kaybeden işçilerden Şükrü Otlak ve Engin Tutuk'un cansız bedenleri kaya parçasının altından çıkarılırken, Servet Çapacıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.
Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iş kazası ile ilgili olarak 3 savcı görevlendirildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen üç savcı olay yerinde bekletilirken, soruşturma kapsamında ilk anda maden mühendisi, inşaat mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşturulan bilirkişi oluşturuldu. Bilirkişi heyeti göçük altındaki son işçinin de çıkarılmasının ardından incelemelerini sürdürecek ve olayla ilgili rapor hazırlayarak adli makamlara sunacak.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:01 Kaynak: İHA
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