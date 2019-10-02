Son Dakika Haberleri: 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada
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3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada

1 saat önce

ÇORUM'da iki grup arasında çıkan 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga kamerada, System.String[]

ÇORUM'da iki grup arasında çıkan 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Gazi Caddesi Hürriyet Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda ara sokakta henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredeki farklı grupların da karışmasıyla büyüyen kavgada, 2 grup tekme tokat birbirlerine girdi. Kavgada 1 kişi bıçakla, 2 kişi de aldıkları yumruk darbesiyle yaralandı. Yaralı 3 kişi, gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taraflar, ihbarla gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonucu güçlükle ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kavga anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Hürriyet Meydanı, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:05 Kaynak: DHA
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