3 tarım işçisinin öldüğü kazaya karışan traktörü değiştirmişler - Son Dakika

MANİSA'nın Saruhanlı ilçesinde, 3 tarım işçisinin öldüğü kazanın ardından işçilerin römorkunda taşındığı traktörün, muayene tarihi geçtiği ve zorunlu trafik sigortası olmadığı için başka bir traktörle değiştirildiği ortaya çıktı. Durumu fark eden vatandaşların jandarmaya bilgi vermesi üzerine traktör sürücüsü ile kaza yerine diğer traktörü getiren arkadaşı, tutuklandı.

Kaza, geçen perşembe sabahı saat 06.30 sıralarında, Manisa- Akhisar yolunun Tirkeş Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Akhisar'dan Manisa yönüne giden Abdullah Yılmaz'ın kullandığı 45 N 699 plakalı minibüs, tarım işçilerini taşıyan Talat Özdik yönetimindeki traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle traktörün römorku devrildi. Römorkta yolculuk yapan tarım işçileri ise yola savruldu. Kazada Ajda Tan, Nilgün Gülal ve Zühre Sağ yaşamını yitirirken, 10 kişi de yaralandı. Yaralılardan Önder Özgen, Bahattin Tan, Zahide Karadağ, Ferat İntibay ve Sevcihan Karadağ Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne, Zühre Arslan ve Alev Karadağ Manisa Şehir Hastanesi'ne, Gülşen Tan ve traktör sürücüsü Talat Özdik Saruhanlı Devlet Hastanesi'ne, Aytun Karadağ ise Akhisar'daki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Minibüs sürücüsü Abdullah Yılmaz ise kazayı yara almadan atlattı.

TRAKTÖRLERİ DEĞİŞTİR

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, sürücü Talat Özdik'in, kazadan hemen sonra muayene tarihi geçtiği ve trafik sigortası olmadığı için traktörünü, arkadaşı Mehmet Arslan'ın traktörüyle değiştirdiği ortaya çıktı. İddiaya göre, kazadan yaralı kurtulan Özdik hemen arkadaşı Mehmet Arslan'ı arayarak, traktörünü getirmesini istedi. Kaza yerine jandarma ve sağlık ekiplerinden önce ulaşan Arslan, kendi traktörünü bırakıp, Özdik'in traktörüyle bölgeden uzaklaştı. Ancak bölgedekiler durumu fark etti. Gelen jandarma ekiplerine, traktörün değiştirildiğini söylediler. Arslan ve Özdik, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. İkili, sorgularında traktörleri değiştirdiklerini itiraf etti. Arslan ve Özdik, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.