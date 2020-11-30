30 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

30 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı
30.11.2020 06:43
30 Kasım 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
01:30 Çocuklar Duymasın
02:00 Çocuklar Duymasın
03:10 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:40 Efsane
05:20 Senden İyi Yok
05:30 Müzik
06:00 Kavak Yelleri
06:00 Güllerin Savaşı
08:00 Afili Aşk
08:15 Akasya Durağı
10:30 Hasret Bitti
11:00 Annem
12:45 Çok Gezenti
13:30 Asi
14:00 Senden İyi Yok
15:15 Geniş Aile
16:00 Yaprak Dökümü
17:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
21:15 Yalan Dünya
23:30 Galip Derviş
23:45 Efsane
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