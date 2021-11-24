31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiası: Davaya devam edildi - Son Dakika

AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden bazı vatandaşların adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları ve bu konuda talimat verdikleri iddiasıyla aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcıları Başak Sancar ve Talat Üstündağ da olduğu 20 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Talat Üstündağ katılmadı. Sanık avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

"İSMİMİN YER ALDIĞI İMZALAR BANA AİT DEĞİLDİR