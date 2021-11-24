AK Parti'nin 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nden bazı vatandaşların adreslerini bilgi ve onayları dışında ikamete uygun olmayan yerlere taşıdıkları ve bu konuda talimat verdikleri iddiasıyla aralarında Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile yardımcıları Başak Sancar ve Talat Üstündağ da olduğu 20 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Talat Üstündağ katılmadı. Sanık avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.
"İSMİMİN YER ALDIĞI İMZALAR BANA AİT DEĞİLDİRDuruşmada ifade veren müşteki Ceydanur Tekinur, "Sanıkları tanımıyorum. 2018 yılı Aralık ayı Büyükçekmece ilçe nüfusa giderek bir adres değişikliğinde bulunmadım. Gösterilen adres beyanlarında ismimin yer aldığı İmzalar bana ait değildir. Evrakta yer alan adreste hiç yaşamadım. Bilgim olmadan adresinin değiştirilmesi nedeniyle şikayetçiyimö dedi.Müşteki Adem Başaran, "Adres değişikliği beyanım olmadı. O adreste hiç yaşamadım. İmzalar bana ait değil. Şikayetçiyimö diye konuştu. Müşteki Aylin Adatepe, "Hasan Akgün'ü tanıyorum. Büyükçekmece belediyesinde fen işlerinde mimar olarak görev yapıyorum. Sanığı belediye başkanı olması sebebiyle tanıyorum. Başak Sancar'ı ve Nuraydın Sak'ı, Ömer Kazancı'yı da tanıyorum. Başkan yardımcısı olarak görev yapıyorlardı. Diğer sanıkları tanımıyorum. Herhangi bir adres değişikliği beyanında bulunmadım. O adreste yaşamadım. Şikayetçiyim" şeklinde konuştu. Diğer müştekiler de, nüfus müdürlüklerine adres değişikliğinde bulunmadıklarını ve şikayetçi olmadıklarını söylediler. Mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › 31 Mart seçimlerinde usulsüzlük iddiası: Davaya devam edildi - Son Dakika