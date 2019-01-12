Son Dakika Haberleri: 31 şirkete 349 milyon lira ceza

31 şirkete 349 milyon lira ceza

1 saat önce

Ticaret Bakanı Pekcan "2018'de tamamlanan soruşturmaların 11'inde idari para cezası verilmesine hükmedilmiş olup, bu soruşturmalar kapsamında 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin TL idari para cezası verilmiştir.

31 şirkete 349 milyon lira ceza, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan "2018'de tamamlanan soruşturmaların 11'inde idari para cezası verilmesine hükmedilmiş olup, bu soruşturmalar kapsamında 31 teşebbüse toplam 349 milyon 374 bin TL idari para cezası verilmiştir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 11:19 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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