3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3'üncü toplantı 10 Mayıs'ta - Son Dakika
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3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3'üncü toplantı 10 Mayıs'ta

16.03.2022 13:53

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı tamamlandı.

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısı tamamlandı. Üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak.

Yüz binlerce kamu çalışanını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç devam ediyor. 16 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapılan ilk toplantının ardından taraflar bugün ikinci kez bir araya geldi. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi konusunda ikinci toplantıyı bugün tamamladık. İlk toplantıda kamudaki personel sayıları üzerinden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinden bir sunum yapılmıştı. İkinci toplantıda ek göstergenin çerçevesi nasıl olmalı konusunda teknik tartışmalar yapıldı ve bizim temel yaklaşımımız Memur-Sen olarak toplu sözleşme masasında sadece 4 meslek grubu üzerinden ifade edilen 3600 ek gösterge yerine tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık. Onun için bugünkü toplantıda tüm çalışanların kendisinin içerisinde bulunacağı, kapsam içerisinde kendisini hissedeceği bir genel memnuniyeti baz alan adaletli bir düzenleme konusunda temel yaklaşımımızı ve ısrarımızı ifade ettik" dedi.

(Mevlüt İşli - Bayram Türüdü/ İHA)

3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3'üncü toplantı 10 Mayıs'ta
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3'üncü toplantı 10 Mayıs'ta
3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3'üncü toplantı 10 Mayıs'ta

YORUMLAR
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Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün Milyonların gözü kulağı bu haberde! 3600 ek gösterge için kritik toplantı bugün Yalçın: 'Temel yaklaşımımız, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık' Yalçın: 'Temel yaklaşımımız, tüm kamuyu içerisine alan 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin düzenlenmesi şeklinde karar almıştık'

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci toplantısını tamamlandı, 3'üncü toplantı 10 Mayıs'ta - Son Dakika


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