Son Dakika Haberleri: 4. Kadıköy Plak Günleri başlıyor
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4. Kadıköy Plak Günleri başlıyor

11 saat önce

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 4'üncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 7 Eylül Cumartesi Moda'da başlıyor.

4. Kadıköy Plak Günleri başlıyor, System.String[]

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 4'üncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 7 Eylül Cumartesi Moda'da başlıyor. İki gün sürecek Kadıköy Plak Günleri'nin onur konuğu, analog müziğin önemli temsilcilerinden Cahit Berkay olacak.

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Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:04 
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