4. Kadıköy Plak Günleri başlıyor

Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 4'üncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 7 Eylül Cumartesi Moda'da başlıyor. İki gün sürecek Kadıköy Plak Günleri'nin onur konuğu, analog müziğin önemli temsilcilerinden Cahit Berkay olacak.