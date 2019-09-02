4. Kadıköy Plak Günleri başlıyor
11 saat önce
Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 4'üncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 7 Eylül Cumartesi Moda'da başlıyor.
Kadıköy Belediyesi'nin bu yıl 4'üncü kez düzenlediği Kadıköy Plak Günleri, 7 Eylül Cumartesi Moda'da başlıyor. İki gün sürecek Kadıköy Plak Günleri'nin onur konuğu, analog müziğin önemli temsilcilerinden Cahit Berkay olacak.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:04
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