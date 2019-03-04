40 Yılda 700'den Fazla Maket Biriktirdi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, küçük yaşlarda başladığı hobisini yaklaşık 40 yıldır sürdürerek, bugün 700'den fazla maket bulunan koleksiyonun sahibi oldu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bektaş Murat Yalçın, küçük yaşlarda başladığı hobisini yaklaşık 40 yıldır sürdürerek, bugün 700'den fazla maket bulunan koleksiyonun sahibi oldu.



Maket yapma hobisine 6 yaşında diş macunu kutularıyla başlayan Yalçın, ilerleyen yıllarda hobisini plastikten maket uçaklarla sürdürdü.



Özellikle savaşlarda kullanılan araçların maketlerini yapan Yalçın, bugüne kadar büyük bölümünü uçakların oluşturduğu 700'den fazla maket edindi.



Yalçın, aralarında savaş gemileri ile savaşlarda kullanılan arabaların da yer aldığı maketlerini üniversitedeki odasıyla evinde sergiliyor.



"İleride bunları bir müzede sergilemeyi isterim"



Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihe çocukluğunda bu yana ilgi duyduğunu, tarih kitapları okumayı sevdiğini söyledi.



Tarihi okuyunca insanın orada yer alan uçakları ve diğer şeyleri merak ettiğini dile getiren Yalçın, bunları daha yakından tanımak istediğini belirtti.



Tarih merakıyla uçak ve diğer askeri malzemeleri biriktirmeye, bunları üretmeye başladığını anlatan Yalçın, "İlk başta kendi tarihine merak duyuyorsun. Sonra dünya tarihini okuyorsun. Çok farklı araçlar kullanılmış." dedi.



Bilimsel araştırmalar ve derslerden vakit buldukça maket yaptığını aktaran Yalçın, "Bu işi yapmak, vakti iyi kullanmakla ilgili bir şey. Sadece fakültedeki odamda 500'ün üzerinde maket var. Bir o kadar da yapılmamış bulunuyor. Yaklaşık 40 yıldır vakit buldukça yapıyorum. İleride bunları bir müzede sergilemeyi, insanların bunları görmesini isterim." ifadesini kullandı.



Maket yapımının sabır ve odaklanma isteyen bir iş olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:



"Maket yapımı çok güzel bir şey. Yeni, baştan bir şey yapıyorsunuz ve bu, tarihin içinde yer alan bir şey. Modeline göre bir maketin yapımı bir hafta ile bir yıl arasında değişiyor. Günün yorgunluğunu, stresini alıyor. Bütün hastalarıma, dostlarıma bir hobilerinin olması gerektiğini söylüyorum. Hastalarıma sigarayı bıraktırıyorum. Sigarayı bıraktırırken onlara bir hobi edinmeleri gerektiğini söylüyorum ve yaptığım uçakları gösteriyorum."



Yalçın, maket yapımında askeri tarihe yoğunlaştığını, evinde bir odayı hobisine ayırdığını sözlerine ekledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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