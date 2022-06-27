46 göçmen kurtarıldı, 29 göçmen yakalandı - Son Dakika
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46 göçmen kurtarıldı, 29 göçmen yakalandı

27.06.2022 23:17
46 göçmen kurtarıldı, 29 göçmen yakalandı

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 14 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça ilçesi açıklarında da can salları içerisinde açık denizde sürüklenen ve Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Lastik bot ile yasa dışı yollardan Datça'dan Yunanistan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri hareket halindeki lastik botu durdurdu. Lastik bot içerisindeki 29 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan ve kurtarılan toplam 75 düzensiz göçmen Ula ilçesindeki geri gönderme merkezine tezlim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 46 göçmen kurtarıldı, 29 göçmen yakalandı - Son Dakika

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