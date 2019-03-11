Son Dakika Haberleri: 5 Adet Halk Otobüsü Hizmete Başladı

5 Adet Halk Otobüsü Hizmete Başladı

1 saat önce

Bayburt Belediyesi Bayburt'taki toplu ulaşım problemine çözüm üretecek bir uygulamayı hayata geçirdi.

5 Adet Halk Otobüsü Hizmete Başladı, System.String[]
Bayburt Belediyesi Bayburt'taki toplu ulaşım problemine çözüm üretecek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Toplu ulaşımda yeterli görülmeyen dolmuş problemine çözüm sunmak adına 5 adet halk otobüsü hizmete başladı. Hizmete giren 5 adet halk otobüsüyle yetersizlikler yaşanan toplu ulaşımda rahatlama sağlanacak.

Bayburt Belediyesi'nin yeni halk otobüslerinin hizmete başlamasıyla birlikte toplu taşıma kartları da verilmeye başlandı. Vatandaşlar kartlarını Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edebilecekler. Kartlı sistemden şehit yakınları ve gaziler, öğrenciler, engelliler, emekliler, 65 yaş üzeri ile sivil olmak üzere tüm vatandaşlar yararlanabilecek. 65 yaş üzeri vatandaşlar, engelliler, şehit yakınları ve gaziler ise otobüslerden ücretsiz faydalanacak.

Otobüslerin güzergahları ise şöyle:

"Genç Osman Mahallesi, Ak Kent Konutları, Baykent Konutları, Belkent Konutları Taşköprü Saat Kule

Diş Hastanesi Esentepe Mahallesi Paşakent Konutları, Toki, Bahçesaray, Saat Kule

21 Şubat Sanayi Sitesi, Emniyet, Çiçil, Çoruh Evler, Doğakent, Polis Okulu, Liseler Kampüs, Sanayi, Saat Kule

Kaleardı Mahallesi, Afet Konutları, Şehit Osman Kooperatifi, İmam Hatip Lisesi, Kızıldağ, Devlet Hastanesi, Şingah Mahallesi, Saat Kule

Dede Korkut Kampüsü, Dörtyol, Demirözü Kavşağı, Üniversite Saat Kule." - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:00 Kaynak: İHA

Bayburt, Güncel
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