Bayburt
Belediyesi Bayburt'taki toplu ulaşım problemine çözüm üretecek bir uygulamayı hayata geçirdi.
Toplu ulaşımda yeterli görülmeyen dolmuş problemine çözüm sunmak adına 5 adet halk otobüsü hizmete başladı. Hizmete giren 5 adet halk otobüsüyle yetersizlikler yaşanan toplu ulaşımda rahatlama sağlanacak.
Bayburt Belediyesi'nin yeni halk otobüslerinin hizmete başlamasıyla birlikte toplu taşıma kartları da verilmeye başlandı. Vatandaşlar kartlarını Bayburt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edebilecekler. Kartlı sistemden şehit yakınları ve gaziler, öğrenciler, engelliler, emekliler, 65 yaş üzeri ile sivil olmak üzere tüm vatandaşlar yararlanabilecek. 65 yaş üzeri vatandaşlar, engelliler, şehit yakınları ve gaziler ise otobüslerden ücretsiz faydalanacak.
Otobüslerin güzergahları ise şöyle:
"Genç Osman
Mahallesi, Ak Kent Konutları, Baykent Konutları, Belkent Konutları Taşköprü
Saat Kule
Diş Hastanesi Esentepe Mahallesi
Paşakent Konutları, Toki
, Bahçesaray
, Saat Kule
21 Şubat Sanayi Sitesi, Emniyet, Çiçil, Çoruh Evler, Doğakent, Polis
Okulu, Liseler Kampüs, Sanayi, Saat Kule
Kaleardı Mahallesi, Afet Konutları, Şehit Osman Kooperatifi, İmam Hatip Lisesi, Kızıldağ, Devlet Hastanesi
, Şingah Mahallesi, Saat Kule Dede Korkut
Kampüsü, Dörtyol
, Demirözü
Kavşağı, Üniversite Saat Kule." - BAYBURT