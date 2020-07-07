5 katlı binanın çatısındaki yuvasından düşen yarasa yavrusu, tekrar yuvasına bırakıldı - Son Dakika

5 katlı binanın çatısındaki yuvasından düşen yarasa yavrusu, tekrar yuvasına bırakıldı

5 katlı binanın çatısındaki yuvasından düşen yarasa yavrusu, tekrar yuvasına bırakıldı Kütahya'nın Emet ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında bulunan yuvasından aşağı düşen yarası yavrusu, duyarlı bir vatandaşın ihbarı ve itfaiyenin çalışması ile tekrar yuvasına bırakıldı.

5 katlı binanın çatısındaki yuvasından düşen yarasa yavrusu, tekrar yuvasına bırakıldı

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KÜTAHYA - Kütahya'nın Emet ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında bulunan yuvasından aşağı düşen yarası yavrusu, duyarlı bir vatandaşın ihbarı ve itfaiyenin çalışması ile tekrar yuvasına bırakıldı.

Emet ilçesi Kaynarca Mahallesi, Tahsin İnce Caddesi'nde bulunan mobilya dükkanının önünde oturan İsmail Elmacı, yaptığı açıklamda, "İşyerimin önünde otururuken aniden önüme yarasa yavrusu düştü. Yaptığım incelemede yuvasının işyerimin 5. katında çatı arasında olduğunu tespit ettim. Hemen itfaiye ekiplerine haber verdim. İtfaiye ekipleri gelene kadar yarasa yavrusu gömleğimin cebinde durdu. Daha sonra itfaiye merdiveni ile yarasa yavrusunu yuvasına bıraktık. Emet Belediyesi İtfaiye Ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İtfaiye, Kütahya, Emet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 20:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 5 katlı binanın çatısındaki yuvasından düşen yarasa yavrusu, tekrar yuvasına bırakıldı - Son Dakika
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