Son Dakika Haberleri: 5 Kişiyi Yaralayan Saldırgan Polisten Kaçamadı

5 Kişiyi Yaralayan Saldırgan Polisten Kaçamadı

38 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde restoranı basıp 5 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı.

5 Kişiyi Yaralayan Saldırgan Polisten Kaçamadı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde restoranı basıp 5 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay önceki gün Ceyhan ilçesi Büyükkırım Mahallesi Sait Akman Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, restorana gelip bir süre içki içen Murat Ç., daha sonra restoran sahibinden para istedi. Ancak para alamayan şahıs, restorandan ayrıldıktan bir süre sonra pompalı tüfekle tekrar gelerek rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu restoran sahibi Yusuf Kayagan ile iş yerinde bulunan Mahir Karataş, Ziya Can Dedeoğlu, Ali Kızılırmak ve Bora Caf yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ziya Can Dedeoğlu'nun hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, Ceyhan polisi zanlıyı yakalamak için art arda operasyonlar yaptı. Polis kısa sürede zanlıyı saklandığı yerde yakalayarak emniyete getirdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:06 Kaynak: İHA

Adana, Ceyhan, 3. Sayfa
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