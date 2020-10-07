57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Gölgeler İçinde" filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Gölgeler İçinde" filminin söyleşisi yapıldı

07.10.2020 14:47
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Gölgeler İçinde " adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gösterimi gerçekleştirilen "Gölgeler İçinde " adlı yarışma filminin söyleşisi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festivalde dün gösterimi yapılan filmin söyleşisine, yönetmen Erdem Tepegöz, yapımcılar Umut Özçorlu, Figen Ermek Özçorlu, uygulayıcı yapımcı Tuğba Akpınar, oyuncular Ahmet Melih Yılmaz ve Selin Kavak katıldı.

Seyircilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Tepegöz, hikaye ve prodüksiyon açısından zorlayıcı bir film olan eserine, küçük bir hikayeden başladığını söyledi.

Filmde kullanılan sosyal gerçekçi temaların, belgesel yönetmenliğinden geldiği için her zaman çok ilgisini çektiğini anlatan Tepegöz, "Distopya ve bilim kurgu, 'Gölgeler İçinde' de ana amaç değil. Onları, anlatmak istediklerimin bir aracı olarak kullanmayı tercih ettim." dedi.

Tepegöz, filmin senaryosunu yazdıktan sonra mekan belirlemek için gittikleri Gürcistan'da, senaryoda yazan tüm detayların bulunduğu fabrikayı gördüklerini, buna çok şaşırdıklarını belirtti.

Filmde gösterilen fabrikanın halen faal şekilde, uzun yıllardır çalışan bir manganez fabrikası olduğunu, orada çalışan işçilerle de görüşmeler yaptıklarını dile getiren Tepegöz, "Bu film zaten burada geçiyor.' diyerek yolculuğa çıktık." ifadesini kullandı.

"Fabrikanın parçası olduk"

Oyuncu Selin Kavak da Gürcistan'da çok farklı bir dünyayla karşılaştıklarını belirterek, "Fabrikada çalışan sistemin çok çabuk bir şekilde parçası olduk. Çok zor şartlarda setlerimiz vardı. Çok soğuktu. Atıl gibi görünen, yüzyıllardır kimsenin girmediğini düşündüğünüz ama aslında 7 gün 24 saat çalışan fabrikada çekim yapmak çok kolay değildi. Benim için çok değişik bir deneyimdi." diye konuştu.

Oyuncu Ahmet Melih Yılmaz da "Gölgeler İçinde"nin alışılagelmiş bir film olmadığını, çekimlerin yapıldığı fabrikaya alışmalarının uzun zaman aldığını kaydetti.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Gölgeler İçinde' filminin söyleşisi yapıldı - Son Dakika

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