7. Koğuştaki Mucize'nin film müzikleri albümü çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin 7. Koğuştaki Mucize'nin film müzikleri albümü çıktı - Son Dakika Magazin

7. Koğuştaki Mucize'nin film müzikleri albümü çıktı

6 saat önce

23 şarkıdan oluşan albümde, Hasan Özsüt imzalı tema müziklerinin yanı sıra Neşet Ertaş'ın "Yolcu" adlı eserine de yer verildi.

7. Koğuştaki Mucize'nin film müzikleri albümü çıktı, System.String[]

23 şarkıdan oluşan albümde, Hasan Özsüt imzalı tema müziklerinin yanı sıra Neşet Ertaş'ın "Yolcu" adlı eserine de yer verildi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in, başrolünü ise Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği "7. Koğuştaki Mucize"nin soundtrack albümü, dijital platformlarda müzikseverlere sunuldu.

Mehmet Ada Öztekin, Neşet Ertaş, Mucize, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:56 
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