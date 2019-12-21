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7. Koğuştaki Mucize'nin film müzikleri albümü çıktı
6 saat önce
23 şarkıdan oluşan albümde, Hasan Özsüt imzalı tema müziklerinin yanı sıra Neşet Ertaş'ın "Yolcu" adlı eserine de yer verildi.
23 şarkıdan oluşan albümde, Hasan Özsüt imzalı tema müziklerinin yanı sıra Neşet Ertaş'ın "Yolcu" adlı eserine de yer verildi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in, başrolünü ise Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği "7. Koğuştaki Mucize"nin soundtrack albümü, dijital platformlarda müzikseverlere sunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:56
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