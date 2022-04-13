Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

13.04.2022 17:57

Son dakika habere göre YALOVA'dan annesiyle birlikte gittiği İstanbul'da teyzesinin kullandığı otomobile başka bir aracın çarpması sonucu yaralanan Kaan Şimşek (8), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

YALOVA'dan annesiyle birlikte gittiği İstanbul'da teyzesinin kullandığı otomobile başka bir aracın çarpması sonucu yaralanan Kaan Şimşek (8), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kaan bugün Yalova'da gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yalova'da oturan 2 çocuk annesi Dilek Şimşek, geçen hafta cumartesi günü küçük oğlu ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Kaan ile birlikte deniz otobüsüyle İstanbul'da yaşayan kız kardeşi Ayça Altay'ı ziyarete gitti. Ayça Altay 2 çocuğuyla birlikte, ablası ve yeğenini Yenikapı İDO iskelesinde karşıladı. Yeşilköy'de, Ayça Altay'ın kullandığı otomobile dönmek istediği sırada arkadan gelen araç çarptı. Kazada, yola fırlayan Kaan Şimşek ile kuzeni Melis Altay yaralandı. Başı kaldırıma çarpan Kaan Şimşek ile kolundan hafif yaralanan Melisa Altay, hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Kaan Şimşek dün doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Kaan Şimşek'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün Yalova'ya getirildi. Abdulkadir Camii'nde küçük Kaan için öğlende cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaan'ın ailesi trafik kazası sonrası ifadesi alınıp bırakılan teyzesi Ayça Altay ile öğretmenleri ve yakınları katıldı. Anne Dilek Şimşek ile büyük oğlu Kıvanç, tabutun başında güçlükle ayakta durdu. Kaan Şimşek, kılınan cenaze namazının ardından Paşakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'KAAN'IM ÇOCUK PARKINA MÜDÜR OLMAK İSTİYORDU'

Cenazede taziyeleri kabul eden baba Erkan Şimşek, Kaan'ın çocuk parkında oynamayı çok sevdiğini belirtip, Bize ben büyüyünce çocuk parkı müdürü olacağım derdi dedi. Olay günü İstanbul'a ulaşan eşi ile telefonla konuştuğunu ve kendisine baldızının aracı dikkatli kullanmasını söylediğini belirten Erkan Şimşek, yaşanılanları şu sözlerle anlattı

Eşimi daha sonra tekrar aradım, telefonu cevap vermedi. Çantasında olduğunu düşündüm. Daha sonra yakınlarım gelip beni aldılar. Yaşanılanları söylediler. Baldızım 4 şeritli yolda dörtlüleri yakıp döneceği sırada, arkasından 120 kilometre hızla gelen aracın arka tekerleği otomobile çarpınca kapı açılıyor. Oğlum ve yanında oturan baldızımın kızı yola fırlıyor. O sırada Kaan'ın kafası kaldırıma çarpıyor. Gözümüzün gördüğü bir şey yok ama orada şahidin anlattıklarına göre çocuğum kusmuş. Tesadüfen orada bulunan asistan doktor yardım etmiş. Davanın takipçisi olacağız dedi.

Öte yandan, Ayça Altay'ın otomobiline çarpan aracın sürücüsünün kazanın ardından gözaltına alındığı, ifadesinin ardından ise serbest bırakıldığı öğrenildi.

Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: 8 YAŞINDAKİ KAAN, TATİL İÇİN GİTTİĞİ İSTANBUL'DA KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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