8 Yavrusu Olan Köpek Silahla Vurularak Öldürüldü
1 saat önce
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 8 yavrusu olan köpek, silahla vurularak öldürüldü.
Sivas
'ın Koyulhisar
ilçesinde 8 yavrusu olan köpek, silahla vurularak öldürüldü.
Koyulhisar ilçesinde yaşayan Kaan
Demirci kendisine ait dişi köpeği hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Demirci, yaptığı incelemede köpeğinin silahla vurulduğunu gördü. Yeni doğan 8 yavrusu olan köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle Demirci, komşusu C.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yavrularını emziren anne köpeğin öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Hayvan Hakları Federasyonu
(HAYTAP) üyeleri yavrularının hayatta kalabilmesi için mama desteği sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:38 Kaynak: İHA
Kalp Krizinden Öldü' Denilen Türk İş Adamı, Ameliyat Sırasında Ölmüş
"İntiharımızdan Kimse Sorumlu Değildir" Dedikten Sonra İmam ve Eşi Ölü Bulundu
Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var
Son Dakika! HDP'nin Meclis Başkanı Adayı Serpil Kemalbay, İYİ Parti'nin ise İmam Hüseyin Filiz Oldu