Son Dakika Haberleri: 8 Yavrusu Olan Köpek Silahla Vurularak Öldürüldü

8 Yavrusu Olan Köpek Silahla Vurularak Öldürüldü

1 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 8 yavrusu olan köpek, silahla vurularak öldürüldü.

8 Yavrusu Olan Köpek Silahla Vurularak Öldürüldü, System.String[]
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 8 yavrusu olan köpek, silahla vurularak öldürüldü.

Koyulhisar ilçesinde yaşayan Kaan Demirci kendisine ait dişi köpeği hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Demirci, yaptığı incelemede köpeğinin silahla vurulduğunu gördü. Yeni doğan 8 yavrusu olan köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle Demirci, komşusu C.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Yavrularını emziren anne köpeğin öldürülmesine hayvanseverler tepki gösterdi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) üyeleri yavrularının hayatta kalabilmesi için mama desteği sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:38 Kaynak: İHA

Sivas, Koyulhisar, Güncel
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