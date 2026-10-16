84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı - Son Dakika
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84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

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İstanbul’da 84 yılın yağış rekorunun kırıldığı sağanağın en çok etkilediği yerlerden Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde selin izleri silinmedi. Hasarlı araçların kaldırılması ve yol temizliği sürerken, bazı araçlar camları kırık halde çamur içinde bekliyor. Megakentte can kaybı 4'e yükseldi. Taşan Kağıthane Deresi tarihi Sadabad Camii’ni su altında bırakırken, Haliç’in rengi de kahverengiye döndü.

İstanbul’da 14 Ekim’de etkili olan sağanağın ardından Sarıyer’in Ayazağa Mahallesi’nde hayat henüz normale dönmedi. Selin sürüklediği yüzlerce araç kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar gördü.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

ARAÇLAR ÇAMURUN İÇİNDE KALDI

Ayazağa Mahallesi’nde selin ardından başlayan temizlik çalışmaları ve hasarlı araçların kaldırılması devam ediyor. Yol kenarında kalan bazı araçlar, camları kırık ve içleri çamur ile çöple dolu halde bekliyor. Selin yaşandığı 14 Ekim Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında durma noktasına gelen trafikteki yoğunluk, gece saat 23.00'e kadar sürdü.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

İŞ YERLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Mahallenin ana caddesindeki çok sayıda iş yerini su bastı. İş yerlerinde ve evlerde mahsur kalanlara önce iş makineleriyle ulaşıldı, ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlarla tahliye yapıldı. 

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

AFAD, UMKE, itfaiye, Sahil Güvenlik sualtı arama kurtarma ekipleri, Polis Arama Kurtarma (PAK) ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı polis dalgıçlarının gece boyu süren çalışmalarıyla çok sayıda kişi kurtarıldı. 

Yaklaşık 5 dakika içinde suyla dolan bir otoparkın yakınındaki pizzacı dükkanı da kullanılamaz hale geldi. İşletme sahibi, “Benim personellerim burada bir anda su baskını olunca can havliyle buradan adeta yüzerek kaçmışlar” dedi.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

ESNAF ÇAMURU TEMİZLİYOR

Sel sonrası sabah saatlerinde iş yerlerini yeniden açan esnaf, dükkanlarına dolan çamuru temizlemeye başladı. Ekipler de mazgalları açarak biriken suyu tahliye etmek için çalışıyor.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

ELEKTRİKSİZ VE DOĞALGAZSIZ KALDILAR

Mahallede vatandaşlar 15 Ekim öğle saatlerine kadar elektrik ve doğalgazdan yoksun kaldı. Selin etkisiyle mahalledeki marketler ve fırınlar da açılamadı.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

SUYA KAPILIP BAŞINI KALDIRIMA ÇARPTI

Selde hayatını kaybeden 3 kişiden biri olan Samet Yetkin (34), Ayazağa’da kaldırımdan yola geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybetti. Sel sularına kapılan Yetkin, başını kaldırıma çarptı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan Yetkin, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Selde ayrıca 14 yaşındaki bir çocuk, sudaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

BEYKOZ’DA CADDE VE SOKAKLAR SU ALTINDA KALDI

Sağanaktan en çok etkilenen ilçelerden biri de Beykoz oldu. İstanbul Valiliğinin verilerine göre en fazla yağış, metrekareye 193,84 kilogramla Beykoz’a bağlı Ömerli’de ölçüldü. İlçede çok sayıda cadde ve sokak sel suları altında kaldı. Akbaba Caddesi’nde rögarın taşmasıyla yol çamurlu suyla kaplandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Su altında kalan birçok otomobil kullanılamaz hale geldi.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

ARAÇLARDA MAHSUR KALDILAR

Yükselen sular nedeniyle bazı sürücüler araçlarında mahsur kalırken, bazıları araçlarını bırakarak sudan çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, mahsur kalanları güvenli şekilde kurtardı.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

DUVARLAR ÇÖKTÜ, BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Beykoz Çamlıbahçe’de bir bahçe duvarının çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tokatköy’de Çamlıbahçe Deresi üzerindeki köprünün yan duvarları çöktü, dere suyu çamurla kahverengiye döndü. Gümüşsuyu’nda Sipahi Sokak’taki 3 katlı bir binanın önündeki istinat duvarı devrildi, bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

TARİHİ SADABAD CAMİİ SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak nedeniyle taşan Kağıthane Deresi, Kağıthane’deki tarihi Sadabad Camii’ni de su altında bıraktı. 

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

Caminin içi ve bahçesi suyla dolarken, minberin alt kısmı sular altında kaldı. Taşkından caminin yanındaki Sedef Atölyesi de etkilendi.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

HALİÇ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Selin etkileri yalnızca mahallelerde değil, denizde de görüldü. Sel sularıyla taşınan çamur nedeniyle 15 Ekim’de Haliç’in rengi kahverengiye döndü. 

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

Haliç’in tamamen çamura bulandığı anlar dron ile havadan görüntülendi. Boğaz’ın bazı kıyı kesimlerinde de deniz suyunun renginin kahverengiye döndüğü görüldü.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

CUMARTESİ İÇİN UYARI

Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, cuma günü güneyli rüzgarların etkisiyle yağışların yeniden başlayacağını ve Arnavutköy ile Beykoz gibi kuzey ilçelerde daha kuvvetli olacağını söyledi. 

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

Yağışların cumartesi günü ilk saatlerden itibaren güçlenmesinin beklendiğini belirten Yağan, “Vatandaşlarımızın bu önümüzdeki üç günlük zaman zarfında cumartesiye biraz daha dikkatli olmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı. Yağışların Kırklareli ve Tekirdağ kıyılarında da etkili olması bekleniyor.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

KASKO BİLDİRİMİ 5 GÜN İÇİNDE YAPILMALI

Selde hasar gören araçlardan tamiri mümkün olmayanlar pert olarak ayrılacak. Sel hasarının 5 gün içinde sigorta şirketine bildirilmesi ve ekspertiz sürecinin başlatılması gerekiyor. 

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı

Dar, standart, genişletilmiş ve tam olmak üzere 4 farklı kasko türü bulunduğu, poliçede sel ve su baskını teminatının yer alıp almadığının kontrol edilmesi gerektiği belirtildi. Kaskosu ya da sel teminatı bulunmayan araç sahipleri, altyapı eksikliği gibi gerekçelerle “hizmet kusuru” iddiasıyla ilgili idareden tazminat talep edebiliyor. Ancak bu sürecin yıllar sürebileceği ifade edildi.

84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
84 yılın rekor yağışı İstanbul'u vurdu! Geriye bu görüntüler kaldı
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    Yorumlar (3)

  • cengiz cengiz:
    barajlar doldumu seviye kaça çıktı 0 0 Yanıtla
  • Sener Senol Sener Senol:
    kul hakkı yiyenler evlerinde rahat rahat yasiyo olan yine Mahsun insanlara oluyo kadermj demeli ne denir bilen varmi 0 0 Yanıtla
  • sergen Dönmez sergen Dönmez:
    Son hız havadan spreylemeye devam,,İklim kanununu bizim ülkeden başka hiç bir ülke kabul etmezken ,sadece biz kabul ettik ve hergun havadan bulut tohumlama yapılıyor,,Allah'ın işine karisirsan sonucu bu olur..Bakarsan hepsinin alnı secdeye değiyor..Yersen.. 0 0 Yanıtla
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