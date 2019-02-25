Son Dakika Haberleri: 91. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

91. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

16 dakika önce

91'inci Akademi Ödülleri Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

91. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu, System.String[]
91'inci Akademi Ödülleri Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi film "Green Book" seçilirken, Alfonso Cuarón "Roma" filmiyle en iyi yönetmen ödülünün sahibi oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:40 

Yönetmen, Roma, Los Angeles, Ekonomi
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