91. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
16 dakika önce
91'inci Akademi Ödülleri Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
91'inci Akademi Ödülleri Los Angeles
'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. En iyi film "Green Book" seçilirken, Alfonso Cuarón "Roma
" filmiyle en iyi yönetmen ödülünün sahibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:40
91'inci Oscar Ödülleri Sahiplerini Buldu
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