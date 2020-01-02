97 yaşındaki adamın evi ile birlikte 10 bin lirası da kül oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 97 yaşındaki adamın evi ile birlikte 10 bin lirası da kül oldu - Son Dakika

97 yaşındaki adamın evi ile birlikte 10 bin lirası da kül oldu

6 saat önce

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Edilli köyünde çıkan yangında yaşlı adamın yatağının arasında sakladığı 10 bin lira ile birlikte evi yanarak kül oldu.

97 yaşındaki adamın evi ile birlikte 10 bin lirası da kül oldu, System.String[]

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Edilli köyünde çıkan yangında yaşlı adamın yatağının arasında sakladığı 10 bin lira ile birlikte evi yanarak kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesine bağlı Edilli köyünde yalnız yaşayan 97 yaşındaki Gülağa Şahin, evde sobayı yaktığı esnada bir anda alevler yatağa sıçradı. Kendini dışarı atan yaşlı adam itfaiyeye haber verdi. İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki evde çıkan yangına Niksar Belediye ekipleri müdahale etti. Alevlerin sardığı tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaşlı adamın yatağının arasında sakladığı 10 bin lira da kül oldu. Yaşlı adam eviyle birlikte parasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Niksar, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden alkol, giyim malzemesi, inşaat malzemesi, ev gereçleri ve mermiler çıktı Tutuklu yakınlarını cezaevinde görmeye giden aile, eve döndüklerinde hayatlarının şokunu yaşadı Okulda uygunsuz görüntüleri çıkan öğretmenlere soruşturma

Son Dakika Haberleri
22:12 İçişleri Bakanı Soylu: Sınırımızın güney bölgelerinde hazırlıksız olduğumuz ve izlemediğimiz bir... - Son Dakika Haber
22:06 Polislerden kaçan 15 yaşındaki sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika Haber
21:42 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Libya Tezkeresiyle ilgili değerlendirme Açıklaması - Son Dakika Haber
21:40 Son dakika: Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin açıklama geldi - Son Dakika Haber
21:40 Dışişleri Bakanlığından EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
21:29 Libya tezkeresine 'hayır' diyen Saadet Partisi'nde Muharrem Kaşıtoğlu istifa etti - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 22:22:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 97 yaşındaki adamın evi ile birlikte 10 bin lirası da kül oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]