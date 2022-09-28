975 bin lira değerindeki 65 cep telefonu, meyve suyu kutularının içine gizlenmiş halde bulundu - Son Dakika
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975 bin lira değerindeki 65 cep telefonu, meyve suyu kutularının içine gizlenmiş halde bulundu

28.09.2022 13:20

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince ticari bir takside yapılan aramada 975 bin lira değerindeki 65 adet cep telefonu ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve araması esnasında Mardin'den Diyarbakır'a doğru seyir halinde olan bir ticari taksi durduruldu.

PİYASA DEĞERİ 975 BİN TL

Araçta yapılan aramada; siyah poşetlerde bulunan meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 975 bin Türk Lirası olan 65 adet cep telefonu ele geçirildi.

MALZEMELER MUHAFAZA ALTINDA

Olayla ilgili olarak, ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, yakalanan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

İşte ele geçirilen o telefonlar;

Meyve suyu kutusu içinde 975 bin lira değeri olan 65 cep telefonu ele geçirildi
Meyve suyu kutusu içinde 975 bin lira değeri olan 65 cep telefonu ele geçirildi
Meyve suyu kutusu içinde 975 bin lira değeri olan 65 cep telefonu ele geçirildi
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 975 bin lira değerindeki 65 cep telefonu, meyve suyu kutularının içine gizlenmiş halde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 975 bin lira değerindeki 65 cep telefonu, meyve suyu kutularının içine gizlenmiş halde bulundu - Son Dakika
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