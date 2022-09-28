Araçta yapılan aramada; siyah poşetlerde bulunan meyve suyu kutuları içerisine gizlenmiş şekilde piyasa değeri yaklaşık 975 bin Türk Lirası olan 65 adet cep telefonu ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı , Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve araması esnasında Mardin 'den Diyarbakır'a doğru seyir halinde olan bir ticari taksi durduruldu.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 975 bin lira değerindeki 65 cep telefonu, meyve suyu kutularının içine gizlenmiş halde bulundu - Son Dakika

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