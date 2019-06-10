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A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da saygısızlık - TFF Başkan Vekili Yardımcı

6 saat önce

- TFF Başkan Vekili Yardımcı'nın açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gidişinde havalimanında maruz kaldığı muameleye ilişkin, İzlanda'nın...

- TFF Başkan Vekili Yardımcı'nın açıklaması Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı maç için bu ülkeye gidişinde havalimanında maruz kaldığı muameleye ilişkin, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te A Milli Futbol Takımı'nın konakladığı otelin önünde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da saygısızlık - TFF Başkan Vekili Yardımcı
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:23 Kaynak: AA
Servet Yardımcı, İzlanda, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Güncel
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