Son Dakika Haberleri: Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylaması

14 dakika önce

Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aa'nın
Ensar Vakfı Genç Ensar gönüllüleri, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi alan gönüllüler, daha sonra "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.

Gönüllüler, "haber" kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", "yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve kedisi", "spor" kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafları seçti.

Genç Ensar Genel Merkez erkek sorumlusu Enes Kaşkaş, AA'nın medya dünyasında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Kaşkaş, gönüllülerin birçoğunun tercihlerini "Ali Dede ve kedisi " adlı fotoğraftan yana kullandıklarını belirterek, "Toplumumuzun mihenk taşının merhamet olduğunu, bu anlamda çekilen fotoğrafın merhamet koktuğunu, hissediyoruz. Sivil toplum kuruluşunu ortaya çıkaran temel unsur merhamettir." dedi.

Gönüllülerden Mehmet Fatih Uşak da tercihini Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı savaş oyunu" adlı fotoğrafından yana kullandığını anlatarak, "Geleneksel sporlarımızın bilinilirliğinin gençlerimiz arasında yayılması kültürümüz açısından çok önemlidir. Fotoğraf bu anlamda son derece ilgi çekici." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 07:29 Kaynak: AA

Ali İhsan Öztürk, Anadolu Ajansı, Genç, Güncel
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