AA, protestolar sonrası harabeye dönen Minneapolis'i havadan görüntüledi - Son Dakika

AA, protestolar sonrası harabeye dönen Minneapolis'i havadan görüntüledi
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolar sonucu şehir harabeye döndü.
ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine tepki olarak düzenlenen protestolar sonucu şehir harabeye döndü. Yakılan bina ve iş yerleri Anadolu Ajansı (AA) tarafından havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 11:35 Kaynak: AA
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