AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir - Son Dakika

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve öldüğü, onu zehirleyen kişinin de öldürüldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.

"İDDİALARI YAKINDA TAKİP EDİYORUZ"

Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. "FETÖ'nün zehirlendiği, ölmüş olabileceği, onu zehirleyenin öldürüldüğü yönündeki iddiaları biz de yakından takip ediyor ve araştırıyoruz." diyen Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTLİKTE BİR OLAY YAŞANMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Copur, sözlerinin devamında "Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir. Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız." açıklamasında bulundu.

AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAFI YAYINLANMIŞTI

Bu iddialardan iki gün önce Gülen'in bahçede otururken çekilmiş bir karesini, Amerika'da yaşayanFETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu tarafından paylaşılmıştı. Fotoğrafta Fethullah Gülen'in bahçede oturduğu ve kahve içtiği görülmüştü.