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AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir - Son Dakika

AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir

17.11.2021 22:07

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in dün gece zehirlendiği ve öldüğü iddia edildi. Konuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok. Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise henüz intikal ettirilmemiş de olabilir" ifadelerini kullandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki çiftliğinde zehirlendiği ve öldüğü, onu zehirleyen kişinin de öldürüldüğü yönündeki iddialar sosyal medyada gündem oldu.

"İDDİALARI YAKINDA TAKİP EDİYORUZ"

Anadolu Ajansı Washington Büro Şefi Hakan Copur, konuyla ilgili Twitter hesabından bir açıklamada bulundu. "FETÖ'nün zehirlendiği, ölmüş olabileceği, onu zehirleyenin öldürüldüğü yönündeki iddiaları biz de yakından takip ediyor ve araştırıyoruz." diyen Copur, "İddialara konu olan olaylarla ilgili bölgedeki polis kaynaklarına ve yerel medyaya yansıyan bir durum yok." ifadelerini kullandı.

"ÇİFTLİKTE BİR OLAY YAŞANMADIĞI ANLAMINA GELMEZ"

Copur, sözlerinin devamında "Bu yine de çiftlikte herhangi bir olay yaşanmadığı anlamına gelmez, bir şeyler olmuş ve bu polise (henüz) intikal ettirilmemiş de olabilir. Ancak böyle bir durumu uzun süre örgüt bile saklayamaz. Kısa sürede işin rengi belli olur, biz de yerinden gelişmeleri aktarırız." açıklamasında bulundu.

'Fethullah Gülen öldü' iddialarıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı sözler: Polise henüz intikal etmemiş olabilir

AYLAR SONRA İLK FOTOĞRAFI YAYINLANMIŞTI

Bu iddialardan iki gün önce Gülen'in bahçede otururken çekilmiş bir karesini, Amerika'da yaşayanFETÖ üyesi Gülşah Çavuşoğlu tarafından paylaşılmıştı. Fotoğrafta Fethullah Gülen'in bahçede oturduğu ve kahve içtiği görülmüştü.

'Fethullah Gülen öldü' iddialarıyla ilgili AA Washington muhabirinden çarpıcı sözler: Polise henüz intikal etmemiş olabilir
AA Washington muhabirinden Fethullah Gülen öldü iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir

Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Anadolu Ajansı, Washington, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AA Washington muhabirinden 'Fethullah Gülen öldü' iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: AA Washington muhabirinden "Fethullah Gülen öldü" iddiasıyla ilgili çarpıcı paylaşım: Polise henüz intikal etmemiş olabilir - Son Dakika
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