AB, Rusya ve İran'a Yeni Yaptırımlar Getiriyor

29.01.2026 14:39
Kaja Kallas, Rusya'nın kara para aklama listesine, İran Devrim Muhafızları'nın ise terör listesini ekleyeceğini duyurdu.

AVRUPA Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın savaşı finanse etmesini engellemek için kara para aklama listesine alınacağını, İran Devrim Muhafızları'nın ise terör örgütü listesine eklenmesini beklediğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde Brüksel'de konuştu. Uluslararası kurallara dayalı düzenin büyük bir baskı altında olduğunu ve Transatlantik bağların eskisi gibi olmadığını belirten Kallas, Ukrayna'daki savaş ve Orta Doğu'daki istikrarsızlığın sürdüğünü vurguladı.

'RUSYA BARIŞ KONUSUNDA CİDDİ DEĞİL'

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Abu Dabi'de yürütülen görüşmelere değinen Kallas, Rus tarafının masada sadece yetkisi olmayan askeri personelle temsil edildiğini söyleyerek, "Bu, barış konusunda kesinlikle ciddi olmadıkları anlamına geliyor. Aksine Ukraynalıları bombalamaya ve dondurarak teslime zorlamaya çalışıyorlar. Bu nedenle Ukrayna'ya enerji desteğini görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya üzerinde baskı kurmak için yeni bir adım atacaklarını duyuran Kallas, "Rusya'yı kara para aklama listesine alacağız. Çünkü bu savaşı finanse etmek için bu araçları kullanıyorlar. Rusya'yı gerçek müzakerelere zorlayacak her araç iyidir" değerlendirmesinde bulundu.

'BASKI UYGULAMANIN BİR BEDELİ OLDUĞU MESAJINI VERİYORUZ'

Orta Doğu gündeminde ana başlığın İran olduğunu belirten Kallas, Tahran yönetimine yönelik yeni yaptırımların yolda olduğunu söyledi. Kallas, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesine alınması konusunda uzlaşma beklediğini belirterek, "Bu adım onları El Kaide, Hamas ve DEAŞ ile aynı kefeye koyacak. Eğer terörist gibi davranırsanız, terörist muamelesi görmelisiniz. İran'daki protestolarda yaşanan can kayıpları ve rejimin başvurduğu yöntemler gerçekten çok ağır. Baskı uygulamanın bir bedeli olduğu mesajını net bir şekilde veriyoruz" açıklamasında bulundu.

Kallas ayrıca toplantıda Suriye ve Gazze'deki durumun da ele alınacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA

