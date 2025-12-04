AB, Rusya'yı Yüksek Riskli Ülke İlan Etti - Son Dakika
AB, Rusya'yı Yüksek Riskli Ülke İlan Etti

04.12.2025 01:16
AB Komisyonu, Rusya'yı kara para aklama ve terörizmin finansmanındaki eksikliklerle kara listeye ekledi.

AB Komisyonu, mali suçlarla uluslararası mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Rusya'nın yüksek riskli yargı bölgeleri listesine eklendiğini açıkladı.

"RUSYA YÜKSEK RİSKLİ ÜÇÜNCÜ ÜLKE KRİTERLERİNİ KARŞILADI"

Açıklamada, AB Komisyonunun kamu kaynaklarından, üye ülkelerin yetkili makamlarından ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nden (EEAS) toplanan verileri birleştirerek teknik bir değerlendirme yaptığına işaret edilerek, "Bu değerlendirmede, Rusya'nın yüksek riskli üçüncü ülke olarak tanımlanma kriterlerini karşıladığı sonucuna varıldı" ifadesi kullanıldı.

KARA PARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI

Rusya'nın kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele çerçevelerindeki eksiklikleri nedeniyle kara listeye eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, karar çerçevesinde finans kuruluşlarının Rusya ile ilgili bütün işlemlerde daha dikkatli davranmaları ve özen yükümlülüğüne uymaları gerekeceği belirtildi.

Kaynak: AA

AB, Rusya'yı Yüksek Riskli Ülke İlan Etti
