ABD Başkanı Trump tartışmalı İngiltere ziyaretine başlıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı İngiltere ziyareti bugün başlayacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı İngiltere ziyareti bugün başlayacak.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi daveti üzerine İngiltere'ye gelecek Trump'ın ziyareti 3 gün sürecek.

Buckingham Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak Trump onuruna akşam da sarayda yemek verilecek.

Kraliçe 2. Elizabeth'in yanı sıra Trump'ın da konuşma yapması beklenen yemeği parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Başkanı John Bercow, ana muhalefetteki İşçi Partisinin lideri Jeremy Corbyn ile Liberal Demokrat Parti lideri Vince Cable boykot edecek.

Yemekten önce Buckingham Sarayı önünde Trump karşıtı protesto da düzenlenecek.

Kraliçe'nin davetlisi olarak ülkeye gelen devlet başkanlarına tanınan İngiliz Parlamentosuna hitap imkanı, Avam Kamarası Başkanı Bercow'un engellemesi nedeniyle Trump'a tanınmayacak.

Devlet başkanlarının ziyareti sırasında at arabasıyla düzenlenen resmi geçit de güvenlik kaygıları nedeniyle Trump'a uygulanmayacak.

Trump, diğer devlet başkanlarının tersine Buckingham Sarayı'nda da konaklamayacak. Trump'ın ABD'nin Londra Büyükelçisi'nin ikametgahında gecelemesi bekleniyor.

- May ile görüşme

Trump ziyaretinin ikinci gününde Başbakan Theresa May ile bir araya gelecek. ABD ve İngiliz iş dünyasından temsilcilerin katılacağı bir kahvaltıyla başlayacak temaslarının ardından iki liderin ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

İki lider Portsmouth'da Normandiya Çıkarmasının 75. yılı anma törenlerine de birlikte katılacak. Törenlerde ikiliye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılacak.

Trump'ın ziyareti, 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edecek olan May'in başbakan olarak son önemli resmi teması olacak.

Ziyaretin 2. gününde de Trump'ın Londra'nın ünlü Trafalgar Meydanı'nda toplanacak yüzbinlerce kişi tarafından protesto edilmesi bekleniyor.

- Prens Charles ile çay

Trump ziyareti sırasında İngiltere Veliaht Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla da çay partisinde bir araya gelecek.

Kraliyet ailesinin ABD vatandaşı üyesi Meghan Markle ise başkan seçilmesinden önce eleştirdiği Trump ile bir araya gelmeyecek.

Trump'ın resmi programı dışında Brexit cephesinin önde gelen isimlerinden eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson ile bir araya gelmesi de bekleniyor. Trump ziyaret öncesinde İngiliz basının yaptığı açıklamalarda, May'in ardından Muhafazakar Partinin lider adayları arasında yer alan Johnson'a desteğini de açıkladı.

Trump'ın "dostum" diye nitelendirdiği Brexit Partisinin aşırı sağcı lideri Nigel Farage ile bir araya gelmesinin ise İngiliz hükümetinin girişimiyle engellendiği belirtiliyor.

Donald Trump, İngiltere'nin AB'den ayrılmasına verdiği destekle dikkat çekiyor.

- Çin krizi

Trump'ın ziyareti sırasında ABD ile İngiltere arasında gerilime yol açan Huawei krizinin de gündeme gelmesi bekleniyor. İngiltere, Çin şirketine ülkenin 5G altyapısının inşasında kısmi bir rol vermeye hazırlanırken, Trump yönetimi böyle bir durumda ABD'nin İngiltere ile istihbarat paylaşımına sınırlama getireceği tehdidinde bulunuyor. Trump'ın bu konuda ısrar etmesi durumunda İngiltere'nin de kendi istihbarat paylaşımına sınırlama getirebileceği belirtiliyor.

İki ülkenin güvenlik ve istihbarat birimleri arasındaki ilişkiler 2017 yılında Manchester'da düzenlenen bombalı saldırının ardından olaya ilişkin gizli bilgilerin ABD güvenlik bürokrasisi tarafından bu ülkenin basınına sızdırılmasının ardından da gerilmişti.

Ayrıca Trump yönetiminin Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesi iddiaları etrafında yürütülen soruşturmanın dosyaları üzerindeki gizliliği kaldırması da İngiliz istihbarat birimlerinin tepkisini çekmişti. İngiliz tarafının, gizliliği kaldırılan dosyalar yüzünden bazı istihbarat kaynaklarının tehlikeye girmesinden kaygılandığı İngiliz basınına yansımıştı.

- Kamuoyunda tepki

İngiliz kamuoyunda da Trump'a karşı büyük bir tepki birikmiş bulunuyor. Trump'ın yönetime gelir gelmez bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize sınırlaması getirmesiyle başlayan tepki, ABD Başkanı'nın İngiltere'deki bazı aşırı sağ gruplara açıktan destek vermesiyle büyümüştü. Trump'ın aşırı sağ bir grubun İslam karşıtı videosunu kendi Twitter hesabından paylaşması İngiliz hükümetinin de tepkisini çekmişti.

Trump'ın Londra'nın 3 Haziran 2017'de gerçekleşen terör saldırısının ardından Twitter üzerinden kentin güvenliğinden de sorumlu olan Müslüman Belediye Başkanı Sadık Han'ı hedef almıştı.

Trump'ın İngiltere'ye devlet ziyaretinin iptali için başlatılan imza kampanyasına 2 milyona yakın imza atılırken, geçen yaz ülkeye düzenlediği çalışma ziyareti sırasında da yaklaşık 250 bin kişi Londra'da ABD Başkanı'na karşı yürüyüş gerçekleştirmişti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İran'dan ABD'nin şartsız müzakere teklifine cevap: Kelime oyununu bırakın

Kraliyet gelini Meghan Markle için "Ahlaksız" diyen Trump, iddiaları yalanladı

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Erdoğan'a övgüler yağdıran Tuğba Ekinci'den şaşırtan çıkış: AK Parti'ye hiç oy vermedim