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ABD borsasındaki en büyük dolandırıcılığın mimarı Madoff'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu - Son Dakika

ABD borsasındaki en büyük dolandırıcılığın mimarı Madoff'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu

21.02.2022 18:32
ABD borsasındaki en büyük dolandırıcılığın mimarı Madoff'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu

NEW ABD'de 65 milyar dolarlık saadet zinciri dolandırıcılığının mimarı Bernie Madoff'un kız kardeşi 87 yaşındaki Sondra Wiener ile 90 yaşındaki eşinin evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu bildirildi.

NEW ABD'de 65 milyar dolarlık saadet zinciri dolandırıcılığının mimarı Bernie Madoff'un kız kardeşi 87 yaşındaki Sondra Wiener ile 90 yaşındaki eşinin evlerinde silahla vurulmuş halde ölü bulunduğu bildirildi.

Florida Palm Beach Bölge Şerifi ofisinden yapılan açıklamada, eşlerden birinin diğerini öldürüp daha sonra intihar ettiğinin değerlendirildiği ancak kesin ölüm sebebinin adlı tıp raporundan sonra belli olacağı kaydedildi.

Bernie Madoff olayı

ABD borsası Wall Street tarihindeki en büyük dolandırıcılık olayına imza atan 82 yaşındaki Bernie Madoff, 14 Nisan 2021'de hapis cezasını çektiği Kuzey Carolina federal cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Ailesiyle lüks bir hayat yaşarken 2008'deki küresel ekonomik kriz sırasında dolandırıcılığı ortaya çıkan Madoff, Manhattan Federal Mahkemesinde yargılanarak 2009'da 150 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Arkasında 136 ülkeden 37 bin mağdur bırakan Madoff'un tutuklanmasından sonra aynı şirkette çalışan oğullarından Mark Madoff 2010'da intihar etmiş, diğer oğlu Andrew Madoff da 2014'te kanserden ölmüştü.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Florida, İntihar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD borsasındaki en büyük dolandırıcılığın mimarı Madoff'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD borsasındaki en büyük dolandırıcılığın mimarı Madoff'ın kız kardeşi evinde ölü bulundu - Son Dakika
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