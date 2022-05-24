ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi

24.05.2022 23:45
ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen saldırı sonucu 16 kişi hayatını kaybetti. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ABD'nin Teksas eyaletinde San Antonio'nun 90 dakika batısındaki 16 binden fazla nüfusu bulunan Uvalde kasabasında, yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü Uvalde ilkokuluna düzenlenen saldırıda 14'ü çocuk ve 1'i öğretmen olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ŞÜPHELİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Polis, şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını duyururken, sanık hakkında herhangi bir detay paylaşmadı. Kasabadaki bütün okullar kapatılıp eğitime ara verilirken San Antonio polisinin olay yerine gönderdiği SWAT timlerinin, helikopter ve suç müfettişleri ile saldırıyı aktif olarak soruşturduğu bildirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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