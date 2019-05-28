Son Dakika Haberleri: ABD'de fırtına 5 milyon kişiyi karanlıkta bıraktı
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ABD'de fırtına 5 milyon kişiyi karanlıkta bıraktı

1 saat önce

ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen fırtınalar yüzünden 5 milyon kişi elektrik kesintilerinden etkilendi.

ABD'de fırtına 5 milyon kişiyi karanlıkta bıraktı, System.String[]
ABD'nin Ohio eyaletinde meydana gelen fırtınalar yüzünden 5 milyon kişi elektrik kesintilerinden etkilendi. ABD'nin Ohio eyaletinde gece geç saatlerde etkili olan fırtına 70 bin elektrik kesintisine ve 5 milyon kişinin karanlıkta kalmasına neden oldu. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Indiana'nın doğusundan Ohio'nun merkezine kadar çok sayıda yerleşim merkezi fırtına sisteminden zarar gördü. Yaralanma veya ölüm vakası rapor edilmedi. Dayton yetkilileri Twitter'dan açıklamada bulunarak, fırtınadan etkilenen bölgelerde insanların su tasarrufu yapmalarını istedi. Açıklamada, "Hem su santrallerine hem de pompa istasyonlarına elektrik verdik. İlk müdahale yapanlar arama kurtarma ve enkaz temizleme operasyonlarını gerçekleştiriyor" ifadeleri yer aldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:20 Kaynak: İHA
Ohio, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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