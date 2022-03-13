ABD'de müzede bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika
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ABD'de müzede bıçaklı saldırı: 2 yaralı

13.03.2022 05:40
ABD'de müzede bıçaklı saldırı: 2 yaralı

ABD'nin New York kentinde cumartesi günü yerel saatle öğleden sonra New York Modern Sanat Müzesi'de girişine izin verilmeyen bir saldırgan 2 müze çalışanını sırtından bıçakladı.

ABD'nin New York kentinde cumartesi günü yerel saatle öğleden sonra New York Modern Sanat Müzesi'de girişine izin verilmeyen bir saldırgan 2 müze çalışanını sırtından bıçakladı. Saldırının ardından müzedeki ziyaretçiler tahliye edildi.

ABD'nin New York kentinde yer alan New York Modern Sanat Müzesi'nde bıçaklı saldırı alarmı verildi. ABD polisi tarafında yapılan açıklamada, cumartesi günü yerel saatle öğleden sonra New York Modern Sanat Müzesi'de girişine izin verilmeyen 60 yaşındaki erkek bir saldırgan, 2 müze çalışanını bıçakladığı ifade edildi. Polis, saldırgana geçtiğimiz cuma günü Modern Sanat Müzesi tarafından üyelik kartının iptal edildiği mektubu ulaştırıldığını, bunun üzerine saldırganın cumartesi günü müzeye girmeye çalıştığı sırada olayın meydana geldiğini belirtti. New York kenti İstihbarat ve Terörle Mücadele Komiser Yardımcısı John Miller yaptığı açıklamada, şüphelinin üyeliğinin son günlerde müzedeki normal olmayan davranışları nedeniyle üyeliğinin iptal edildiğini ve müzeye girişine izin verilmediği için resepsiyon masasından atlayarak müzenin 2 çalışanını bıçakladığını kaydetti. Miller, yaralanan 2 kadın çalışanın sırtından, köprücük kemiğinden ve enselerinden birçok bıçak darbesine maruz kalmasının ardından dakikalar içinde kentte yer alan Bellevue Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığını bildirdi. Şüphelinin müzeden kaçtığı ve henüz olaya ilişkin herhangi bir tutuklama yapılmadığı aktaran Miller, saldırının ardından müzedeki tüm ziyaretçilerin binadan tahliye edildiğini ifade etti. - NEW YORK

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumartesi, New York, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de müzede bıçaklı saldırı: 2 yaralı - Son Dakika


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