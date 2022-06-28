ABD'de tır kasasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
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ABD'de tır kasasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

28.06.2022 17:17
ABD'de tır kasasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

ABD'nin Texas eyaletinde yol kenarında terk edilmiş bir tırın kasasında ölen göçmenlerin sayısı 50'ye ulaşırken, 22'sinin Meksikalı olduğu açıklandı.

ABD'nin Texas eyaletinde yol kenarında terk edilmiş bir tırın kasasında ölen göçmenlerin sayısı 50'ye ulaşırken, 22'sinin Meksikalı olduğu açıklandı.

ABD'nin Texas eyaletine bağlı San Antonio kentindeki göçmen faciasında bilanço artıyor. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Twitter'dan yaptığı ve ABD'li yetkilere dayandırdığı açıklamasında, yol kenarında terk edilmiş tırın kasasında hayatını kaybedenlerin sayısının 50'ye yükseldiğini, göçmenlerden 22'sinin Meksikalı, 7'sinin Guatemalalı ve 2'sinin Honduraslı olduğunu duyurdu. Diğerlerinin kimliğinin henüz belirlenemediğini belirten Bakan Ebrard, "Yastayız. Büyük trajedi" ifadesini kullandı. Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador da gerçekleştirdiği basın toplantısında facianın "Orta Amerikalılar ile Meksikalıların yoksulluğu ve çaresizliğinin sonucu" olduğunu söyledi. Obrador, "Meksika-ABD sınırında ve aynı zamanda ABD'nin iç kesimlerinde insan kaçakçılığı ve kontrol eksikliği var" ifadelerini kullandı.

San Antonio İtfaiye Teşkilatından yapılan ilk açıklamada, ihbar üzerine yol kenarındaki bir tırın kasasında 46 göçmenin cesedinin bulunduğu, tırdaki 4'ü çocuk 16 kişinin ise sıcak çarpması ve bitkinlik nedeniyle hastanelere kaldırıldığı belirtilmişti. Kentin Emniyet Müdürü William McManus ise olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

San Antonio'da sıcak hava dalgası etkili oluyor

Meksika sınırından yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki San Antonio'da Pazartesi günü hava sıcaklığı, yüksek nemle birlikte 39.4 santigrat dereceye kadar yükselmişti. İnsan tacirlerinin ABD'ye geçmeyi başaran düzensiz göçmenleri genellikle tırlarla taşıdığı belirtiliyor. - TEXAS

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa ABD'de tır kasasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de tır kasasında ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi - Son Dakika
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