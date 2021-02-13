ABD'deki kanlı Kongre baskınında nükleer kodların da tehdit altında olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

ABD'deki kanlı Kongre baskınında nükleer kodların da tehdit altında olduğu ortaya çıktı

13.02.2021 20:48
ABD'deki kanlı Kongre baskınında nükleer kodların da tehdit altında olduğu ortaya çıktı, System.String[]

ABD eski Başkanı Donald Trump'a yönelik ikinci azil sürecinde Kongre binasındaki görüntüler incelendiğinde çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in tahliye edildiği anlarda nükleer kodların bulunduğu çantanın ele geçirilme riski olduğuna dikkat çekildi.

ABD'de 6 Ocak'ta eski Başkan Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına saldırmasının ardından Trump'a yönelik ikinci azil sürecinin başlatılmasıyla birlikte Senato'da görülmeye devam eden davada, kanıt olarak eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Kongre binasından tahliye edildiği anlara ilişkin görüntüler gösterilmişti.

ABD medyasına yer alan haberlerde, Temsilciler Meclisi savcılarının bile gözden kaçırdığı bir detaya yer verildi. O gün baskın sırasında nükleer kodların bulunduğu büyük siyah bir çanta olan 'nükleer futbol topunu' taşıyan bir hava kuvvetleri personelinin Pence'le birlikte olduğu ifade edildi.

BAŞKAN KULLANAMAZSA DEVREDE

DHA'nın aktardığı haberde nükleer saldırı başlatma emrini yerine getirmek için gerekli ekipmanı içeren 'nükleer futbol topu' çantasının bir yedeğinin her zaman başkan yardımcısının yanında olduğu ifade edilirken; yardımcının 'nükleer futbol topu' denen evrak çantasındaki kodların, başkan ölmedikçe veya görevini yerine getiremediği takdirde etkinleştirilemeyeceği belirtildi. Ancak yine de söz konusu çantanın baskını gerçekleştirenlerin eline geçmesinin sonuçlarının 'ürpertici' olduğu ve bunun gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak ciddi tehlikeye dikkat çekildi.

İÇERİĞİ ORTAYA ÇIKABİLİRDİ

ABD basınına konuşan Silah Kontrol Derneği'nde nükleer silah politikası uzmanı Kingston Reif, baskını gerçekleştirenlerin Pence'in 'nükleer futbol topunu' ele geçirmeleri durumunda nükleer saldırı başlatamayacaklarını, ancak bu durumun yine de son derece tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Reif, önceden planlanmış nükleer saldırı seçeneklerini içeren 'nükleer futbol topunun' ele geçirilmesi halinde içeriğinin baskıncılar tarafından dünyayla paylaşılma riskine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin başkenti Washington'da 6 Ocak 2021'de ABD eski Başkanı Donald Trump'ın destekçileri Kongre binasına girdi. Grubun zorla Kongre binasına girmesinin ardından birçok senatör, güvenlik güçleri tarafından binadan tahliye edildi. ABD medyası, eski Başkan Yardımcısı Mike Pence'in de tahliye edilenler arasında olduğunu ve saldırıyı gerçekleştiren grubun Pence'e ulaşmaya çalıştıklarını duyurmuştu.

ABD'deki kanlı Kongre baskınında nükleer kodların da tehdit altında olduğu ortaya çıktı

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Son Dakika Dünya ABD'deki kanlı Kongre baskınında nükleer kodların da tehdit altında olduğu ortaya çıktı - Son Dakika Dünya


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